İzmit'te Şantiyede Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şantiyede çıkan kavgada bir işçiyi bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak'taki bir inşaatın şantiyesinde, işçilerden D.K. ile aynı şantiyede çalışan Ü.C.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan D.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Ü.C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.