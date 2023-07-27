İzmit'te restoran çıkışında silahlı saldırı: Kadın yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restorandan çıkan kadın, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda kadın bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.