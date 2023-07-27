İzmit'te restoran çıkışında silahlı saldırı: Kadın yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restorandan çıkan kadın, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda kadın bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoran çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki bir restorandan çıkan Sibel A. (37) arkadaşıyla yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda bacağından yaralanan kadın arkadaşının aracıyla Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel