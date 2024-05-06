İzmit'te Plastik Fabrikasında İş Yeri Sahibi Pres Makinesine Sıkıştı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında iş yeri sahibi pres makinesine sıkışarak yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün üreten fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi yaralandı.
Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.