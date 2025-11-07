İzmit'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobilde çıkıp, başka bir otomobile sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobillerden biri kullanılamaz hale gelirken, diğerinde hasar oluştu.

Olay, saat 12.00 sıralarında İzmit'e bağlı Yenidoğan Mahallesi Avize Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 41 HB 310 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, otomobilin önündeki 41 DE 571 plakalı otomobile sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 41 HB 310 plakalı otomobil kullanılmaz hale gelirken, diğer otomobilde hasar oluştu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.