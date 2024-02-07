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İzmit'te Park Halindeki 5 Araç Çizildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişilerce çizildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştirenleri tespit etmeye çalışıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişilerce çizildi.

Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak'ta park halindeki araçlarının çizildiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 5 araca zarar verildiğini tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, araçlara zarar verenleri tespit etmek için çalışma başlattı.

Araçları çizilen sürücüler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıköy Kocaeli Olay Güvenlik Suç Güncel Haberler

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