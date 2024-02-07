İzmit'te Park Halindeki 5 Araç Çizildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişilerce çizildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştirenleri tespit etmeye çalışıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişilerce çizildi.
Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak'ta park halindeki araçlarının çizildiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 5 araca zarar verildiğini tespit etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, araçlara zarar verenleri tespit etmek için çalışma başlattı.
Araçları çizilen sürücüler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.