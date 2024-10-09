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İzmit'te Pansiyonda Çıkan Yangında 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İzmit'te Pansiyonda Çıkan Yangında 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, içeride mahsur kalan bir kedi de kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi'ndeki bir pansiyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, pansiyonda hasara yol açtı.

Öte yandan, yangında içeride mahsur kalan bir kedi ekiplerce kurtarıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

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