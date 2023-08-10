İzmit'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzeri tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. idaresindeki 41 RD 595 plakalı Opel marka otomobil ile A.K. yönetimindeki 41 ALF 281 plakalı motosiklet tramvay yolunda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü A.K. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ