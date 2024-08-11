İzmit'te otomobil doğal gaz dağıtım kutusunu devirdi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin doğal gaz dağıtım kutusunu devirip merdivenli sokakta asılı kaldığı kazada yaralanan olmadı. Kazada yaralanan olmazken, İzmit Gaz Dağıtım AŞ ekipleri gaz akışını keserek hasar gören dağıtım kutusunun onarımı için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin doğal gaz dağıtım kutusunu devirip merdivenli sokakta asılı kaldığı kazada yaralanan olmadı.
Serdar Mahallesi Bildan Sokak'ta virajda kontrolden çıkan Aytül T. idaresindeki 34 HSL 647 plakalı otomobil, Ümmühan Y'ye ait evin doğal gaz dağıtım kutusunu devirerek iki bina arasındaki merdivenli sokağa düştü.
Merdivenlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan olmazken, İzmit Gaz Dağıtım AŞ ekipleri gaz akışını keserek hasar gören dağıtım kutusunun onarımı için çalışma başlattı.