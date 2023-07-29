İzmit'te Otomobil Alev Topuna Döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkması üzerine sürücü araçtan indi. Alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.D. idaresindeki 34 RFT 89 plakalı Tofaş marka otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Kokuyu ve dumanları fark eden sürücü aniden durarak araçtan uzaklaştı. Bir süre sonra ise otomobil alevli şekilde yanmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahaleyle araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan otomobil hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ