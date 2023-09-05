İzmit'te Otobüste 76 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, narkotik köpeği Zeyna ile birlikte 150 paket halinde 76 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada 150 paket halinde 76 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine TEM yolu İzmit geçişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs daha sonra emniyete ait otoparka götürülüp, narkotik köpeği Zeyna ile birlikte araçta arama yapıldı. Zeyna ile yapılan aramada; yolcu koltuklarının altında bulunan özel bölümlerde 150 paket halinde 76 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.