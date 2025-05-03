İzmit'te Oto Kilit Tamirci Dükkanında Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir oto kilit tamirci dükkanında çıkan yangında, dükkan ve içindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredekilerin ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ndeki bir oto kilit tamirci dükkanında, saat 11.00 sırlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dükkandan yükselen duman, bitişikteki 7 oto tamirci dükkanını kapladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında oto kilit tamirci dükkanı ile içerisinde tamir için bekletilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel