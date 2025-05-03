İzmit'te Oto Kilit Tamirci Dükkanında Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

İzmit'te Oto Kilit Tamirci Dükkanında Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir oto kilit tamirci dükkanında çıkan yangında, dükkan ve içindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredekilerin ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında oto kilit tamirci dükkanı ile içerisindeki otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Sanayi Mahallesi Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ndeki bir oto kilit tamirci dükkanında, saat 11.00 sırlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dükkandan yükselen duman, bitişikteki 7 oto tamirci dükkanını kapladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında oto kilit tamirci dükkanı ile içerisinde tamir için bekletilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.