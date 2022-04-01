İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü - Haberler

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İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İZMİT'te, otlukta çıkan yangın, ağaçlara da sıçrayınca kısa sürede büyüdü.

İZMİT'te, otlukta çıkan yangın, ağaçlara da sıçrayınca kısa sürede büyüdü. Alevler, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Bayraktar Mahallesi'ndeki otlukta, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede yakındaki ağaçlara da sıçradı. Dumanı gören mahalleli, jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 3 dönümlük alanı etkileyen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Yangın, Güncel, Haberler

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