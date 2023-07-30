İzmit'te nişan sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde nişan sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Alikahya Fatih Mahallesi Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, nişan sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzenine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri önce çevrede güvenlik önlemler aldı, ardından kalabalığı dağıttı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ