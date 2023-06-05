İzmit'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.