İzmit'te Kuzenini Öldüren Sanığın Davası Devam Ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Tamer T, taraf avukatları, sanığın ve ölen Soner T'nin yakınları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Tamer T'nin eşi S.T, kayınpederiyle Soner T. arasında husumet bulunduğunu, bu nedenle sorun yaşadıklarını söyledi.

Olay günü kahvaltı yaparken kayınpederinin sesini duyması üzerine balkona çıktığını anlatan S.T, "Kayınpederimin yüzünden kan akıyordu. Balkon camından bakınca Soner'in elinde balta olduğunu gördüm, bizim eve doğru koşuyordu. Küfür ve tehditler ediyordu. Çocuğumu almak için içeri geldim. Sonra silah sesi duyuldu. Eşim, 'Beni de yaktın, ahiretimi de yaktın.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Maktul Soner T'nin eşi Ö.T. de tanıklarca saldırgan bir kişi olarak anlatılan eşinin hayat dolu bir insan olduğunu dile getirerek, "Eşim kötü insan değildi. Karşı tarafın sadece bizimle sorunları yoktu, başkalarıyla da vardı. Sanık, eşimi ve beni mahvetti. Ben ve 2 çocuğum hala psikolojik tedavi görüyoruz. Bizim yaşayacak çok günümüzdü vardı ama sanık bizi bitirdi." diye konuştu.

Sanık Tamer T. ise olay günü Soner T'nin kendilerine doğru geldiğini görünce telaşa kapıldığını ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini savunarak, "Ona her akşam dua ediyorum. Günahımı da suçumu da biliyorum. Ben de neşe doluydum. Benim de çocuklarım var. Ben sürtüşmeden kaçtım, Soner'le kavga etmek istemedim. Üzgünüm." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluğunun devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, bir kısım tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 3 Aralık 2022'de Soner T. ile amcası Hasan T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Babasının başından yaralandığını gören Tamer T'nin evinin balkonundan tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Soner T, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Tamer T. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.