İzmit'te Kumar Oynayanlara 19 Bin 275 TL Para Cezası
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası kesildi. Ayrıca 5 bin 600 lira da kumar masasından el konuldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince İzmit'te dün gerçekleştirilen denetimler sırasında A.K'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi.
A.K. hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası uygulandı. Ayrıca kumarda oynandığı değerlendirilen 5 bin 600 liraya el konuldu.