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İzmit'te Kötü Koku İhbarı Üzerine Bir Kişi Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir apartman dairesinde yapılan incelemede bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişi ölü bulundu.

Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir apartmanda yaşayanlar, 4. kattaki daireden kötü koku yayılması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, Mehmet Şirin'in (41) cansız bedenini buldu.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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