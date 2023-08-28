İzmit'te köpek tabanca ile vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köpek tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Mahallelilerin ihbarı üzerine polis olayı araştırıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köpek tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.
Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1. etapta, sokakta besledikleri köpeği başından tabancayla vurulmuş halde bulan mahalleliler polise haber verdi.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, olayın şüphelisinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel