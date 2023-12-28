İzmit'te köfteci dükkanında silahlı saldırı: 1 yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde işlettiği köfteci dükkanında akrabası S.A. tarafından tabancayla göğsünden ve kasığından vurulan Burak Emre Alp (40), ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir köftecide meydana geldi. İş yeri sahibi Burak Emre Alp ile yanına gelen akrabası S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., Burak Emre Alp'e tabancayla ateş açıp, geldiği otomobille kaçtı. Mermilerin göğsüne ve kasığına isabet ettiği Burak Emre Alp, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dükkanda ve caddede inceleme yaptı. Polis ekipleri, şüpheli S.A.?yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Dükkanın girişinde tabancaya ait şarjör ve caddede boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.