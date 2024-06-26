İzmit'te Kız Arkadaşını Silahla Vuran Sanığın Davası Başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık M.K. (28), maktul Sibel K'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık M.K, olay günü alkol aldığını, karıştıkları bir kavgada nedeniyle kazağına kan bulaştığını öne sürerek, tartıştığı kişilerden çekindiği için arkadaşına silah getirttiğini, ancak daha sonra karşı tarafla barıştığını anlattı.

Olayın ardından maktul Sibel K'nin evine gittiğini aktaran M.K, "Kapıyı Sibel'in ev arkadaşı S.Y. açtı. Sibel salonda koltukta oturtuyordu. Bana 'Nerdesin?' diye sordu. Ben de 'Kavga çıktı, yatıştırdım.' dedim. Sonra kan izi olan kazağı yıkanması için çıkardım. Bu sırada belimdeki tabancayı sehpanın üzerine koydum, 4-5 adet mermiyi de yanına bıraktım. Sibel bana, 'Senin barlar sokağı sevdan bitmedi.' dedi, tartıştık. Bir anda silahı aldı, arkamda kalmıştı. Silahın ağzına mermiyi verdi, silahı iki eliyle tutuyordu. Ben sağ elimle Sibel'in kolunu tutmaya çalıştım. Bu esnada silah ateş aldı. Sağ kolumdan yaralandım." iddiasında bulundu.

Bu arada Mahkeme Başkanı, duruşma salonundaki jandarma personelinden yardım isteyerek, sanıktan, maktule nasıl müdahale ettiğini canlandırmasını istedi. Sanığın müdahalesini gösterdiği anların ses ve görüntü kaydı alındı.

Savunmasına devam eden sanık M.K, yere yığılan Sibel K'nin yaralandığını anlamadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Sibel'in, kolumdaki yaralanma ve silah patlaması nedeniyle korkarak bayıldığını düşündüm. En fazla 30 saniye sonra S.Y. içeri girdi. Kapının arkasındaydık. S.Y. 'Ne oldu?' dedi. 'Bak arkadaşın beni vurdu.' dedim, kolumu gösterdim. Sibel'i baygın düşündüğüm için silahı tekrar almasın düşüncesiyle yerden alıp koltuğun üzerine koydum. Silahın ağzındaki mermiyi de çıkardım. Daha sonra S.Y, Sibel'in yanında kanlar olduğunu söyledi. Ben de 'Kolumdan vuruldum ondandır.' dedim. Sibelin tişörtü siyahtı. S.Y. de ben de Sibel'in vurulduğunu anlamadık."

Sanık M.K, daha sonra çevreden yardım istediklerini, bu sırada "İyi misin?" sorusuna Sibel K'nin kafa sallayarak cevap verdiğini iddia etti.

S.Y'nin ambulansı aradığını anlatan M.K, "Sibel'le birbirimizi seviyorduk. Evlenmeye giden yoldaydık. Arkadaşlarımız buna şahit. Sevdiğim kadının acısıyla yaşarken burada bu şekilde suçlanmak da beni kahrediyor. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı Hüseyin Acurman'ın, "Olay yeri inceleme raporuna göre mermiler sehpanın üzerinde yok. Mermiler silahtaydı. Buna ne diyeceksin?" sorusuna M.K, "Ben mermileri sehpaya bırakmıştım. Neden olay yeri raporlarında geçmediğini bilmiyorum." yanıtını verdi.

Maktulün annesi Sevgi K. de sanığı birkaç kez kızlarını eve bırakırken gördüklerinden bahsederek, "Kızımla sanığın aynı evde kaldığından haberimiz yoktu. Sanık M.K. ile evleneceğini söylerdi. Ailelerle tanıştırma niyeti olmadı. Şikayetçiyiz." dedi.

Tanık olarak dinlenilen S.Y. ise olay günü Sibel K'nin alkol aldığını, bir saat sonra da sanık M.K. ile telefonda konuştuğunu söyledi.

Sibel ile M.K'nin geç gelme nedeniyle tartıştıklarına belirten S.Y, şunları kaydetti:

"Kıskançlık tartışmasıydı. Barıştılar, ben yukarı odama çıktım. 5 dakika sonra bağrışma sesleri duydum. İtişme kakışma sesleri, devamında da bir el silah sesi duydum. Silah sesiyle Sibel'in yere yığıldığını anladım. Sibel'in yere düşmesiyle 'güm' diye ses geldi. Normalde Sibel ve M.K'nin bulunduğu odanın kapısı ancak kilitlenerek kapanabiliyor. Ben yanlarına gittiğimde kapı kapalıydı. Kapıyı tıklattım, M.K. açtı. M.K. bana kolunu gösterdi. Ben de 'Sibel seni vurduysa neden yerde yatıyor?' dedim. Sibel yüzüstü yatıyordu. Elimi göğsüne uzattım, kan geldi, Sibelin vurulduğunu anladım. Sibelin öz babası silahla vurularak öldürülmüştü. Sibel'in silahlara karşı ilgisi yoktu. Sibel ile alkollüyken sanık M.K'nin silahıyla fotoğraf çekilmiş olabiliriz, hatırlamıyorum."

Sanık ve katılan avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Süreç

İzmit ilçesi Eren Mahallesi'nde 4 Aralık 2023'te Sibel K. (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında tartışma çıkmış, silahla yaralanan Sibel K, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası isteniyor.