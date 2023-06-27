İzmit'te Kız Arkadaşını Öldüren Adam Kendini de Vurarak İntihar Etti

İzmit'te tartıştığı kız arkadaşı Gözde Vural'ı (34) başından vurarak öldüren Hasan Ceylan (32), aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Korkunç olay, ikiliden haber alamayan iş arkadaşlarının polise başvurması sonucunda ortaya çıktı.

İZMİT'te tartıştığı kız arkadaşı Gözde Vural'ı (34) başından vurarak öldüren Hasan Ceylan (32), aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Korkunç olay, ikiliden haber alamayan iş arkadaşlarının polise başvurması sonucunda ortaya çıktı.

Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Ağlayan Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ceylan ve kız arkadaşı Gözde Vural'dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları, polise başvurarak yardım istedi. İhbarda bulunan arkadaşlarının belirttiği adrese, bu gece saatlerinde giderek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Vural ve Ceylan'ın cansız bedenleri ile karşılaştı.

EVDE TARTIŞTIKLARI BELİRLENDİPolisin olay yeri inceleme çalışmalarında, evde tartışma yaşandığı ve Hasan Ceylan'ın kız arkadaşı Gözde Vural'ı tabanca ile başından vurarak öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.