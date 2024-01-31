İzmit'te Kıyma Makinesine Sıkışan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda çalışan kişi, elini kıyma makinesine sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Serdar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda çalışan F.K, mutfak bölümünde kıyma makinesiyle çalıştığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.
Restorandaki personel durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince eli makineden kurtarılan F.K. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
F.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.