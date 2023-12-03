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İzmit'te Kayınpeder Tartışması Kanlı Bitti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını ve onun kardeşini silahla yaraladı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını ve onun kardeşini silahla yaraladı.

Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki bir apartmanın ikinci katına gelen M.Y. ile damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, M.Y. tabancayla Mustafa S. ile Osman S'yi yaraladı.

Yaralılar çevredekilerin araçlarıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Yaralı damadın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kayınpeder M.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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