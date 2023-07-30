İzmit'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E idaresindeki 41 NP 023 plakalı otomobil ile M.I. hakimiyetindeki 34 CPD 628 Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.I ve yolcu olarak bulunan E.Y.İ. isimli çocuk yaralandı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı.