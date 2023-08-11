İzmit'te Kamyonet Kazası: 1 Yaralı

İzmit'te D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonet bariyeri parçalayıp istinat duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİT'te, D-100 kara yolu geçişinde, sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, bariyeri parçalayıp, istinat duvarına çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Y.K. yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Y.K.'nin kontrolünü yitirdiği 41 VK 496 plakalı kamyonet, bariyeri parçalayıp istinat duvarına çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonetin, çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.