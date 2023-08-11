İzmit'te Kamyonet Bariyere Çarptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet bariyere çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.