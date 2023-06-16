İzmit'te kafede tartışma: Bir kişi bacağından vuruldu

İZMİT'te bir kafede H.A., aynı masada birlikte oturduğu M.A.'yı çıkan tartışmada bacağından vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Berk Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Birlikte kafede oturan H.A. ve M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A., yanındaki tabanca ile M.A.'yı bacağından vurdu Şüpheli H.A. kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, H.A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.