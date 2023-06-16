Üye Girişi
Haberler
İzmit'te kafede çıkan tartışmada tabanca kullanıldı: 1 yaralı

İzmit'te kafede çıkan tartışmada tabanca kullanıldı: 1 yaralı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde adliye yakınında bulunan bir kafe içerisinde iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Sokağa taşan olayda 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde adliye yakınında bulunan bir kafe içerisinde iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Sokağa taşan olayda 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, Körfez Mahallesi Berk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ve M.A. isimli iki kişi sokak üzerindeki AVM'de bulunan kafede bir araya geldi. Şahıslar arasında kafede başlayan tartışma sokağa taştı. H.A., yanında bulunan tabancasıyla M.A.'ya iki el ateş etti. M.A. yere yığılırken H.A. ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli H.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Körfez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title