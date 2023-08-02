İzmit'te Kaçakçılık Operasyonunda 1500 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 1500 paket kaçak sigara, 250 elektronik sigara ve 50 puro ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yeri ve bir evde yapılan aramalarda kaçak sigaralar ve diğer kaçak ürünler bulundu. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.