İzmit'te Kaçakçılık Operasyonu: 502 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Gebze'de durdurulan araçta yapılan aramada 502 kaçak elektronik sigara ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze'de şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada 502 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.