İzmit'te Kaçakçılık Operasyonu: 502 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze'de şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada 502 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.