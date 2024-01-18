İzmit'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 570 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.