İzmit'te Kaçak Sigara Operasyonu: 53 Bin 380 Filtreli Sigara Kağıdı Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 53 bin 380 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 53 bin 380 (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında İzmit ilçesinde operasyon düzenlendi.

Bir ev ve araçta yapılan aramada, 48 bin 800 boş bandrolsüz ile 4 bin 580 dolu makaron, 21 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, elektrikli soğutucu ve 100 boş sigara kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.