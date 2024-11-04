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İzmit'te Jandarma Trafik Ekibi Kazası: 2 Yaralı

İzmit'te Jandarma Trafik Ekibi Kazası: 2 Yaralı
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İzmit'te bir jandarma trafik ekibinin otomobili virajda takla attı. Kazada 2 jandarma personeli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İZMİT'te virajda jandarma trafik ekibinin otomobili takla attı. Kazada, 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü yönüne giden 41 JAA 212 plakalı jandarma trafik ekibinin otomobili, Umuttepe Kampüsü C Kapısı Yol Ayrımı mevkiindeki virajda, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. 2 jandarma personeli araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 2 jandarma personeli, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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