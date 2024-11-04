İzmit'te Jandarma Otomobili Takla Attı: 2 Yaralı

İZMİT'te virajda kontrolden çıkan, jandarma otomobili takla attı. Kazada, 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü yönüne giden 41 JAA 212 plakalı jandarma otomobili, Umuttepe Kampüsü C Kapısı Yol Ayrımı mevkiindeki virajda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, refüj üzerindeki elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 2 jandarma personelini bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan jandarmalar, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),