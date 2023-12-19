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İzmit'te İstinat Duvarından Düşen Genç Kurtarıldı

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İzmit'te arkadaşlarıyla sohbet ederken istinat duvarından düşen genç, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İZMİT'te arkadaşlarıyla istinat duvarı üzerinde sohbet ettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden düşen İ.E.Ç. (15), itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İzmit Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin yanındaki istinat duvarı üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden İ.E.Ç., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten duvarın arka kısmındaki yeşillik alana düştü. Çocuğun arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çocuğun düştüğü alana inen itfaiye ekipleri, sedyeye aldıkları İ.E.Ç.'yi ambulansa taşıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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