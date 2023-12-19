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İzmit'te İstinat Duvarından Düşen Çocuk Yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde arkadaşlarıyla istinat duvarının üzerinde oturan İ.E.Ç. (15) dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan yaralı çocuk, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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