İzmit'te İş Yerinin Kurşunlanması Olayında İki Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos'ta İzmit'te meydana gelen "tehdit", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" (iş yeri kurşunlama) olayına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Y.E.A. ve E.Ş.Ö. isimli şüpheliler İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin attığı yerde bulunan suç aleti tabanca muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş.Ö. tutuklandı, diğer şüpheli Y.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.