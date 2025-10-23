Haberler

İzmit'te İş Yerinin Kurşunlanması Olayında 12 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Olayın, suç örgütü tarafından işlendiği belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te 15 Ekim'de bir iş yerinin motosikletli şüpheliler tarafından kurşunlanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile çevredeki 70 iş yerinin kamera kaydını izleyen ekipler, olayın, cezaevinde olduğu belirlenen U.Ö. ile firari M.K'nin yönetimindeki suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekiplerce olayı gerçekleştirdikleri ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheliler B.G, D.Ç, A.M.E, A.E.T, M.T, A.A.N, E.Ş, G.A, M.K, İ.U.G, S.Ş, S.H, A.G. ve E.B. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G, D.Ç, A.M.E, A.A.N, E.Ş, G.A, M.K, İ.U.G., S.Ş, S.H, A.G. ve E.B, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamalarıyla tutuklandı, A.E.T. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
