Haberler

İzmit'te İnşaat Şantiyesinde Çalışan İşçi Bıçaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaat şantiyesinde D.K. isimli işçi, Ü.C.Ç. tarafından bıçakla ağır yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde inşaat şantiyesinde Ü.C.Ç. tarafından bıçaklanan işçi D.K., ağır yaralandı. Gözaltına alınan Ü.C.Ç., tutuklandı.

Olay, dün gece Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak'taki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İşçilerden D.K. ile aynı şantiyede çalışan Ü.C.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ü.C.Ç., bıçakla D.K.'yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan D.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan Ü.C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HABER: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi uyarı: Bunu yaparsanız işler son bulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.