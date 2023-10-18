İzmit'te Hukuk Fakültesi Öğrencisinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B Kapısı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a (20), M.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaymak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, Batuhan Yener Kaymak'ın kusurlu bulunduğu bildirildi. M.Y., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan'a otomobilin çarpması ve gencin metrelerce savrulması yer alıyor. - KOCAELİ