İzmit'te Hukuk Fakültesi Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B Kapısı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a (20), M.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaymak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, Batuhan Yener Kaymak'ın kusurlu bulunduğu bildirildi. M.Y., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ