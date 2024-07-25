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İzmit'te Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, bir iş yerinde yapılan aramada kaçakçılıkla ilgili kanuna muhalefet eden 15 cep telefonu bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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