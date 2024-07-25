İzmit'te Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.