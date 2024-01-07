İzmit'te fırtına nedeniyle sahil otoparkı su altında kaldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına sonucu dalgalar sahil otoparkına ulaşarak bir kısmını su altında bıraktı. Yaklaşık 200 metrekarelik alanda su birikintisi oluştu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırtına nedeniyle dalgaların karaya ulaşması sonucu sahildeki açık otoparkın bir kısmını su bastı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi.
Dalgaların karaya ulaşması sonucu Karabaş Mahallesi sahilindeki açık otoparkın bir bölümünü su bastı.
Yaklaşık 200 metrekarelik alanda 8-10 santimetre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Bu alana tedbir amaçlı emniyet şeridi çekildi.
Öte yandan, fırtına akşama doğru etkisini kaybetti.