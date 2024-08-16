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İzmit'te Evlere Yakın Noktada Yangın: 60 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlere yakın noktada çıkan yangında 60 dönüm ağaçlık ve çalılık bölge zarar gördü. Yanan alanlar, dronla görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evlere yakın noktada çıkan yangında 60 dönüm ağaçlık ve çalılık bölge zarar gördü. Yanan alanlar, dronla görüntülendi.

İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi'nde ağaçlık ve çalılık bölgede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, evlerin yakınına kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleriyle tanker sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla evlere sıçramadan kontrol altına alındı. 60 dönüm alanın zarar gördüğü bölge, dron ile görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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