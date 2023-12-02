Üye Girişi
Haberler

İzmit'te eski sevgiliye silahlı saldırı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmit'te bir kadının eski sevgilisi tarafından silahla tehdit edilmesi üzerine yapılan KADES ihbarı sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİT'te, eski sevgilisi K.Y. (26) isimli kadının kapısına silahla dayanan, KADES ihbarıyla yakalanıp, gözaltına alınan Ç.C. (27), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki akşam saatlerinde İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y., daha önce kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Ç.C.'yi, evine girmeye çalışırken görüp, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri 3 dakikada adrese geldi. Ç.C. eve giremeden ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ç.C. dün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. C.Ç., çıkarıldığı mahkemece K.Y'nin ikamet adresine ve iş yerine gitmesinin yasaklanmasına karar verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli KADES Güvenlik Adliye Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title