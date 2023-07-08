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İzmit'te düğünde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

İzmit'te düğünde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Yenişehir Mahallesi Baki Sokak'taki düğünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olay yerine gelerek kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı ve olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Baki Sokak'taki bir düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Yenişehir Kocaeli Güncel Haberler

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