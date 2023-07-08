İzmit'te düğünde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Yenişehir Mahallesi Baki Sokak'taki düğünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olay yerine gelerek kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı ve olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.