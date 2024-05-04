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İzmit'te denizde mahsur kalan 3 amatör balıkçı kurtarıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde mahsur kalan 3 amatör balıkçının kurtarılma anı, itfaiye kamerasınca kaydedildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan balıkçılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde mahsur kalan 3 amatör balıkçının kurtarılma anı, itfaiye kamerasınca kaydedildi

Kentte dün akşam S.K, K.A. ve Z.A, balık tutmak için sandalla İzmit Körfezi'nde denize açıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 kişi, dalgaların da etkisiyle Körfez'in doğu yakasındaki balçık alanda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri gitti. Ekipler, 3 balıkçıyı botlarına alarak kurtardı.

Öte yandan 3 kişinin kurtarılma anı, itfaiye kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 3 kişinin ekiplerin botuna bindirilmesi ve aralarında geçen konuşmalar yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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