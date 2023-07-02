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İzmit'te Çürümüş Halde Ceset Bulundu

İzmit'te Çürümüş Halde Ceset Bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çürümüş durumda bir ceset bulundu. Polis, cesedin cinsiyetini, kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çürümüş durumda bir ceset bulundu.

Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde, otoyoldan kötü koku hisseden vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

Otoyol kenarındaki ağaçlık alanı kontrol eden polis, 15-20 günlük olabileceği tahmin edilen çürümüş halde bir ceset olduğunu tespit etti.

Cesedin bulunduğu alanda döşek ve yorgan da bulan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

TEM Otoyolu Kocaeli Fatih Güncel Haberler

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