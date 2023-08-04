İzmit'te Çöp Döküm Sahasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan çöp döküm sahasında çıkan yangına müdahale devam ediyor. İZAYDAŞ'ın çöp döküm sahasında çıkan yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp döküm sahasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale devam ediyor.

Yangın, İzmit Atık Yakma ve Depolama A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp döküm sahasında çıktı. Çöplerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor. - KOCAELİ