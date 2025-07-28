İzmit'te Cinayet Soruşturmasında 3 Tutuklama
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Ü.Ş'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Yapılan operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O, G.B. ve suça sürüklenen çocuk R.Y. tutuklandı.
Zanlılardan S.A. ve M.F.Y, adli kontrol kapsamında "ev hapsi" uygulanarak, Z.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel